Під час ворожого артобстрілу на Запоріжжі загинула літня жінка - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Минулої доби російські війська здійснили 88 ударів по 26 містах та селах Запорізької області. Через ворожий обстріл Малої Токмачки загинула 74-річна жінка. Про це повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
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За його словами, минулої доби російські окупанти 80 разів з артилерії обстріляли територію Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Кам'янського, Павлівки, Лук'янівського, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.
Крім того, ворог вдарив чотирма авіаснарядами по Оріхову, Преображенці та Степногірську, здійснив БПЛА-атаки по Новодарівці, Малим Щербакам й Степовому, а також гатив з РСЗВ по Темирівці.
Під час артобстрілу військовослужбовців рф, як повідомляється, загинула 74-річна жителька Малої Токмачки.
Також через ворожі обстріли минулої доби було зафіксовано 47 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.
Доповнення
3 вересня російські окупанти 104 рази відкривала вогонь по 30 населеним пунктам Запорізької області. Тоді через ворожі обстріли поранення отримали троє людей.