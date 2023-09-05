Во время вражеского артобстрела в Запорожье погибла пожилая женщина - ОВА

Детали

По его словам, за прошедшие сутки российские оккупанты 80 раз из артиллерии обстреляли территорию Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Каменского, Павловки, Лукьяновского, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

Кроме того, враг ударил четырьмя авиаснарядами по Орехову, Преображенке и Степногорску, совершил БПЛА-атаки по Новодаровке, Малым Щербакам и Степному, а также бил из РСЗО по Темировке.

Во время артобстрела военнослужащих рф, как сообщается, погибла 74-летняя жительница Малой Токмачки.

Также из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки было зафиксировано 47 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Дополнение

3 сентября российские оккупанты 104 раза открывали огонь по 30 населенным пунктам Запорожской области. Тогда из-за вражеских обстрелов ранения получили три человека.