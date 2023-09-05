Во время вражеского артобстрела в Запорожье погибла пожилая женщина - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. За прошедшие сутки российские войска совершили 88 ударов по 26 городам и селам Запорожской области. Из-за вражеского обстрела Малой Токмачки погибла 74-летняя женщина. Об этом сообщил во вторник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.
Детали
По его словам, за прошедшие сутки российские оккупанты 80 раз из артиллерии обстреляли территорию Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Каменского, Павловки, Лукьяновского, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.
Кроме того, враг ударил четырьмя авиаснарядами по Орехову, Преображенке и Степногорску, совершил БПЛА-атаки по Новодаровке, Малым Щербакам и Степному, а также бил из РСЗО по Темировке.
Во время артобстрела военнослужащих рф, как сообщается, погибла 74-летняя жительница Малой Токмачки.
Также из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки было зафиксировано 47 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.
Дополнение
3 сентября российские оккупанты 104 раза открывали огонь по 30 населенным пунктам Запорожской области. Тогда из-за вражеских обстрелов ранения получили три человека.