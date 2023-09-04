Окупанти понад 100 разів обстріляли Запорізьку область, поранені троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Російські окупанти минулої доби 104 рази відкривала вогонь по 30 населеним пунктам Запорізької області. Через ворожі обстріли поранення отримали троє людей. Також є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Про це повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
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За словами Малашка, минулої доби було зафіксовано 104 ворожих обстріли: ворог завдав ракетного удару по Верхній Терсі, з РСЗВ вдарив по Червоному й Степовому, а шістьма авіаснарядами - по Оріхову, здійснив БПЛА-атаки по Щербаках, Чарівному, Ольгівському та П'ятихаткам.
88 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Павлівки, Затишшя, Левадного, Білогір'я, П'ятихаток, Плавнів, Лобкового, Степногірська та інших прифронтових міст та сіл.
Внаслідок авіаційного удару по Оріхову поранення отримала 51-річна жінка. Крім цього, в результаті артобстрілу Малої Токмачки травмовано родину – 68-річну жінку та 71-річного чоловіка.
Також через ворожі обстріли минулої доби надійшло 31 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.
Доповнення
Війська рф 2 вересня здійснили 120 обстрілів по 25 населеним пунктам Василівського та Пологівського районів Запорізької області.