Запорізька область: війська рф здійснили 120 разів обстрілів, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Війська рф протягом минулої доби, 2 вересня, здійснив 120 обстрілів по 25 населеним пунктам Василівського та Пологівського районів Запорізької області. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Юрія Малашко.
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"Ворог лютує та б'є по прифронтових містах та селах - 120 обстрілів прийшлися по 25 населеним пунктам Василівського та Пологівського районів. Вдалося зафіксувати пошкодження або руйнування 21 об'єкту цивільної інфраструктури. На щастя, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
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Голова ОВА зазначив, що за минулу добу російські війська здійснили 91 артилерійський обстріл по території Гуляйполя, Оріхова, Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки, Щербаків, Малинівки, Кам'яного, Степового та інших сіл на лінії вогню. Також окупанти спрямували 14 авіаційних ударів по Оріхову та Роботиному, обстріляли 11 разів з РСЗВ Оріхове, Гуляйполе, Червоне, Новодарівку, Новоданилівку, Левадне та Лук'янівське.
"До того ж Новодарівка, Левадне, Новоіванівка та Плавні були атаковані з БпЛА", - резюмував він.
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