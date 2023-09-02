У Запорізькій області рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів

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Відомо що через ворожі удари сталося 2 пожежі у населених пунктах Пологівського району. Зазначається, що жертв та постраждалих немає.

Також сапери ліквідували загрозу, яку несли два касетні елементи від реактивної системи залпового вогню «Ураган». Вибухонебезпечні предмети були виявлені у населеному пункті Запорізького району та знищені.

Нагадаємо

російські окупанти минулої доби завдали 94 удари по 22 містах та селах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак ніхто не постраждав, зафіксовані руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.