У Запорізькій області рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Запорізькій області, а саме: приборкали пожежі в Преображенці та вилучили касетні елементи від «Урагану», повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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Відомо що через ворожі удари сталося 2 пожежі у населених пунктах Пологівського району. Зазначається, що жертв та постраждалих немає.
Також сапери ліквідували загрозу, яку несли два касетні елементи від реактивної системи залпового вогню «Ураган». Вибухонебезпечні предмети були виявлені у населеному пункті Запорізького району та знищені.
Нагадаємо
російські окупанти минулої доби завдали 94 удари по 22 містах та селах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак ніхто не постраждав, зафіксовані руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.