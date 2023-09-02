В Запорожской области спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов

Детали

Известно, что из-за вражеских ударов произошло 2 пожара в населенных пунктах Пологовского района. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Также саперы ликвидировали угрозу, которую несли два кассетных элемента от реактивной системы залпового огня «Ураган». Взрывоопасные предметы были обнаружены в населенном пункте Запорожского района и уничтожены.

Напомним

российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 94 удара по 22 городам и селам Запорожской области. Вследствие вражеских атак никто не пострадал, зафиксированы разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.