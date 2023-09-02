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В Запорожской области спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов

В Запорожской области спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов в Запорожской области, а именно: укротили пожары в Преображенке и изъяли кассетные элементы от «Урагана», сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Известно, что из-за вражеских ударов произошло 2 пожара в населенных пунктах Пологовского района. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Также саперы ликвидировали угрозу, которую несли два кассетных элемента от реактивной системы залпового огня «Ураган». Взрывоопасные предметы были обнаружены в населенном пункте Запорожского района и уничтожены.

Напомним

российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 94 удара по 22 городам и селам Запорожской области. Вследствие вражеских атак никто не пострадал, зафиксированы разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. 

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