В Запорожской области спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов в Запорожской области, а именно: укротили пожары в Преображенке и изъяли кассетные элементы от «Урагана», сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Известно, что из-за вражеских ударов произошло 2 пожара в населенных пунктах Пологовского района. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
Также саперы ликвидировали угрозу, которую несли два кассетных элемента от реактивной системы залпового огня «Ураган». Взрывоопасные предметы были обнаружены в населенном пункте Запорожского района и уничтожены.
Напомним
российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 94 удара по 22 городам и селам Запорожской области. Вследствие вражеских атак никто не пострадал, зафиксированы разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.