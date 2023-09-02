Окупанти 94 рази вдарили по Запорізькій області, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. російські окупанти минулої нанесли 94 удари по 22 містах та селах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак ніхто не постраждав, зафіксовані руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Про це повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
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“За минулу добу ворог наніс 94 удари по 22 містах та селах Запорізької області. Внаслідок терору військовослужбовцями рф мирного населення зафіксовано 79 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Левадного, Степногірська, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів”, - повідомив Малашко.
Крім того, російські війська завдали ракетних ударів по Комишувасі, авіаційних ударів по Роботиному та Преображенці, а також атакували Новодарівку, Малинівку й Лобкове сімома безпілотними літальними апаратами. Також вони обстріляли з реактивних систем залпового вогню Новодарівку, Червоне та Кам'янське.
“Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків, складських приміщень та об’єктів інфраструктури. Без постраждалих”, - підсумував голова Запорізької ОВА.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Українські війська мають успіх у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка на південному фронті і закріплюються.