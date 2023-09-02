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Оккупанты 94 раза ударили по Запорожской области, есть разрушения

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. российские оккупанты за прошедшую неделю нанесли 94 удара по 22 городам и селам Запорожской области. Вследствие вражеских атак никто не пострадал, зафиксированы разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом сообщил в понедельник председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко, передает УНН.

Цитата

“За минувшие сутки враг нанес 94 удара по 22 городам и селам Запорожской области. Вследствие террора военнослужащими рф мирного населения зафиксировано 79 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Ольговского, Щербаков, Левадного, Степногорска, Степного, Пятихаток, Плавней, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктов”, - сообщил Малашко.

Кроме того, российские войска нанесли ракетные удары по Камышевахе, авиационные удары по Роботино и Преображенке, а также атаковали Новодаровку, Малиновку и Лобково семью беспилотными летательными аппаратами. Также они обстреляли из реактивных систем залпового огня Новодаровку, Красное и Каменское.

“Поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов, складских помещений и объектов инфраструктуры. Без пострадавших”, - подытожил председатель Запорожской ОГА.

Напомним

Ранее сообщалось, что Украинские войска имеют успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка на южном фронте и закрепляются. 

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