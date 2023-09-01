Сили оборони мають успіх на одному з напрямків на півдні і закріплюються - речник Генштабу

Як повідомив Ковальов, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Цитата

«У напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника», - сказав речник.

Доповнення

Про успіхи на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка Генштаб повідомляв і напередодні.