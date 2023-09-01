Сили оборони мають успіх на одному з напрямків на півдні і закріплюються - речник Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українські війська мають успіх у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка на південному фронті і закріплюються, повідомив у п'ятницю речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, коментар якого наводить Military Media Center, пише УНН.
Як повідомив Ковальов, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
Цитата
«У напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника», - сказав речник.
Доповнення
Про успіхи на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка Генштаб повідомляв і напередодні.