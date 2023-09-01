Силы обороны имеют успех на одном из направлений на юге и закрепляются - спикер Генштаба

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинские войска имеют успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка на южном фронте и закрепляются, сообщил в пятницу спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, комментарий которого приводит Military Media Center, пишет УНН.

Как сообщил Ковалев, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Цитата

«В направлении Новоданиловка-Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника», - сказал спикер.

Дополнение

Об успехах на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка Генштаб сообщал и накануне.

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