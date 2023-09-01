Силы обороны имеют успех на одном из направлений на юге и закрепляются - спикер Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинские войска имеют успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка на южном фронте и закрепляются, сообщил в пятницу спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, комментарий которого приводит Military Media Center, пишет УНН.
Как сообщил Ковалев, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
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«В направлении Новоданиловка-Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника», - сказал спикер.
Дополнение
Об успехах на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка Генштаб сообщал и накануне.