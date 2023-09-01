Силы обороны имеют успех на одном из направлений на юге и закрепляются - спикер Генштаба

Как сообщил Ковалев, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Цитата

«В направлении Новоданиловка-Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника», - сказал спикер.

Дополнение

Об успехах на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка Генштаб сообщал и накануне.