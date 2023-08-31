Сили оборони мали успіх в напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Українські військові на півдні мали успіх в напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Повідомляється, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
Цитата
«У напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», - ідеться в повідомленні.
Доповнення
28 серпня у Міноборони підтвердили звільнення Роботиного.