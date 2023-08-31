Силы обороны имели успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Украинские военные на юге имели успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка, закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Сообщается, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
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«В направлении Новоданиловка-Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы», - говорится в сообщении.
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