Силы обороны имели успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка - Генштаб

Сообщается, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

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«В направлении Новоданиловка-Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы», - говорится в сообщении.

Дополнение

28 августа в Минобороны подтвердили увольнение Роботино.