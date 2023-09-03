Запорожская область: войска рф совершили 120 раз обстрелов, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Войска рф в течение минувших суток, 2 сентября, совершили 120 обстрелов по 25 населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов Запорожской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram председателя Запорожской ОГА Юрия Малашко.
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"Враг свирепствует и бьет по прифронтовым городам и селам - 120 обстрелов пришлись по 25 населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов. Удалось зафиксировать повреждения или разрушения 21 объекта гражданской инфраструктуры. К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении.
Детали
Глава ОВА отметил, что за минувшие сутки российские войска совершили 91 артиллерийский обстрел по территории Гуляйполя, Орехова, Новодаровки, Левадного, Малой Токмачки, Щербаков, Малиновки, Каменного, Степного и других сел на линии огня. Также оккупанты направили 14 авиационных ударов по Орехову и Роботино, обстреляли 11 раз из РСЗО Орехово, Гуляйполе, Красное, Новодаровку, Новоданиловку, Левадное и Лукьяновское.
"К тому же Новодаровка, Левадное, Новоивановка и Плавни были атакованы с БпЛА", - резюмировал он.
Напомним
ГСЧС Украины 2 сентября сообщила, что спасатели укротили пожары в Преображенке и изъяли кассетные элементы от "Урагана".