Оккупанты более 100 раз обстреляли Запорожскую область, ранены три человека

Детали

По словам Малашко, за прошедшие сутки было зафиксировано 104 вражеских обстрела: враг нанес ракетный удар по Верхней Терсе, из РСЗО ударил по Красному и Степному, а шестью авиаснарядами - по Орехову, совершил БПЛА-атаки по Щербакам, Волшебному, Ольговскому и Пятихаткам.

88 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Павловки, Затишья, Левадного, Белогорья, Пятихаток, Плавней, Лобкового, Степногорска и других прифронтовых городов и сел.

В результате авиационного удара по Орехову ранения получила 51-летняя женщина. Кроме этого, в результате артобстрела Малой Токмачки травмирована семья – 68-летняя женщина и 71-летний мужчина.

Также из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки поступило 31 сообщение о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Дополнение

Войска рф 2 сентября совершили 120 обстрелов по 25 населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов Запорожской области.