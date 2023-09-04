Оккупанты более 100 раз обстреляли Запорожскую область, ранены три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки 104 раза открывали огонь по 30 населенным пунктам Запорожской области. Из-за вражеских обстрелов ранения получили три человека. Также есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом сообщил в понедельник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.
Детали
По словам Малашко, за прошедшие сутки было зафиксировано 104 вражеских обстрела: враг нанес ракетный удар по Верхней Терсе, из РСЗО ударил по Красному и Степному, а шестью авиаснарядами - по Орехову, совершил БПЛА-атаки по Щербакам, Волшебному, Ольговскому и Пятихаткам.
88 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Павловки, Затишья, Левадного, Белогорья, Пятихаток, Плавней, Лобкового, Степногорска и других прифронтовых городов и сел.
В результате авиационного удара по Орехову ранения получила 51-летняя женщина. Кроме этого, в результате артобстрела Малой Токмачки травмирована семья – 68-летняя женщина и 71-летний мужчина.
Также из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки поступило 31 сообщение о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.
Дополнение
Войска рф 2 сентября совершили 120 обстрелов по 25 населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов Запорожской области.