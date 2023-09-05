ССО показали, як "відмінусували" ворожу Д-30

Цитата

«Під час проведення аеророзвідки операторами ССО було виявлено позиції ворожої артилерії. У результаті використання ударних БПАК ціль успішно знищено», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на відео - підготовка до застосування БПАК та момент ураження гаубиці противника.

Доповнення

Воїни Сил спеціальних операцій України знищили командно-спостережний пункт російських окупантів на Бахмутському напрямку Донецької області.