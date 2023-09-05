ССО показали, як "відмінусували" ворожу Д-30
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Сили спеціальних операцій ЗСУ показали, як знищили ворожу гаубицю Д-30 за допомогою ударних безпілотних авіаційних комплексів, передає УНН.
Цитата
«Під час проведення аеророзвідки операторами ССО було виявлено позиції ворожої артилерії. У результаті використання ударних БПАК ціль успішно знищено», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що на відео - підготовка до застосування БПАК та момент ураження гаубиці противника.
Доповнення
Воїни Сил спеціальних операцій України знищили командно-спостережний пункт російських окупантів на Бахмутському напрямку Донецької області.