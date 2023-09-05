ССО показали, как "отминусовали" вражескую Д-30

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«Во время проведения аэроразведки операторами ССО были обнаружены позиции вражеской артиллерии. В результате использования ударных БПАК цель успешно уничтожена», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на видео - подготовка к применению БПАК и момент поражения гаубицы противника.

Дополнение

Воины Сил специальных операций Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов на Бахмутском направлении Донецкой области.