ССО показали, как "отминусовали" вражескую Д-30

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Силы специальных операций ВСУ показали, как уничтожили вражескую гаубицу Д-30 с помощью ударных беспилотных авиационных комплексов, передает УНН.

Цитата

«Во время проведения аэроразведки операторами ССО были обнаружены позиции вражеской артиллерии. В результате использования ударных БПАК цель успешно уничтожена», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на видео - подготовка к применению БПАК и момент поражения гаубицы противника.

Дополнение

Воины Сил специальных операций Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов на Бахмутском направлении Донецкой области.

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