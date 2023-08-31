Бійці ССО вразили командно-спостережний пункт росіян під Бахмутом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Воїни Сил спеціальних операцій України знищили командно-спостережний пункт російських окупантів на Бахмутському напрямку Донецької області. Про це повідомили у Командуванні ССО ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що попередньо про розташування ворожого командно-спостережного пункту доповіла розвідка.
Оператори безпілотного комплексу зарядили безпілотник потужними снарядами і відправили за заданими координатами.
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«Бомбардування ворожого командно-спостережного пункту пройшло успішно. Два снаряди влучили в ціль. Сам БПЛА вдало повернувся назад», — йдеться у повідомленні.
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