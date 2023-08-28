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У ССО показали БпЛА, який брав участь у операції «Top Gun!» в Криму

У ССО показали БпЛА, який брав участь у операції «Top Gun!» в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Сили спецоперацій України показали БпЛА, який було застосовано під час операції «Top Gun!» в Криму. Тоді було уражено об'єкти 126-ї бригади берегової охорони чорноморського флоту росії в Перевальному у Криму, інформує УНН з посиланням на публікацію ССО.

Деталі

Зазначається, що під час атаки були використані безпілотники, які завдали ударів по місцю дислокації російського підрозділу в Перевальному в Криму. В результаті ударів ворог зазнав втрат вбитими та пораненими.

Зазначається, що операція була складною через особливості місцевості, але безпілотники успішно подолали маршрут і досягли цілей.

Сьогодні, 28 серпня, Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили фото одного з БпЛА, який брав участь в операції «Top Gun!».

Нагадаємо

Як раніше повідомляв УНН, розробники українського ударного безпілотника "Морок" розповіли, що Україна, щоб ударити по територіям рф, перед атакою ретельно готується, планує удари на основі розвідувальних даних. Також Україна розробила алгоритм ударів по російським територіям, який наразі працює. 

Українські Національні Новини

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