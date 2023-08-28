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В ССО показали БпЛА, который участвовал в операции "Top Gun!" в Крыму

Киев • УНН

 • 1705300 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Силы спецопераций Украины показали БпЛА, который был применен во время операции «Top Gun!» в Крыму. Тогда были поражены объекты 126-й бригады береговой охраны черноморского флота россии в Перевальном в Крыму, информирует УНН со ссылкой на публикацию ССО.

Детали

Отмечается, что во время атаки были использованы беспилотники, которые нанесли удары по месту дислокации российского подразделения в Перевальном в Крыму. В результате ударов враг понес потери убитыми и ранеными.

Отмечается, что операция была сложной из-за особенностей местности, но беспилотники успешно преодолели маршрут и достигли целей.

Сегодня, 28 августа, Силы специальных операций ВСУ обнародовали фото одного из БпЛА, который принимал участие в операции «Top Gun!».

Напомним

Как ранее сообщал УНН, разработчики украинского ударного беспилотника "Морок" рассказали, что Украина, чтобы ударить по территориям рф, перед атакой тщательно готовится, планирует удары на основе разведывательных данных. Также Украина разработала алгоритм ударов по российским территориям, который сейчас работает. 

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