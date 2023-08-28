В ССО показали БпЛА, который участвовал в операции "Top Gun!" в Крыму

Детали

Отмечается, что во время атаки были использованы беспилотники, которые нанесли удары по месту дислокации российского подразделения в Перевальном в Крыму. В результате ударов враг понес потери убитыми и ранеными.

Отмечается, что операция была сложной из-за особенностей местности, но беспилотники успешно преодолели маршрут и достигли целей.

Сегодня, 28 августа, Силы специальных операций ВСУ обнародовали фото одного из БпЛА, который принимал участие в операции «Top Gun!».

Напомним

Как ранее сообщал УНН, разработчики украинского ударного беспилотника "Морок" рассказали, что Украина, чтобы ударить по территориям рф, перед атакой тщательно готовится, планирует удары на основе разведывательных данных. Также Украина разработала алгоритм ударов по российским территориям, который сейчас работает.