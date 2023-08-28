Україна розробила алгоритм ударів по рф - The Economist
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Україна, щоб ударити по територіям рф, перед атакою ретельно готується, планує удари на основі розвідувальних даних. Україна розробила алгоритм ударів по російським територіям, який працює, пише виданням The Economist із посиланням на розробників українського ударного безпілотника "Морок", повідомляє УНН.
Деталі
За даними видання, українські спецслужби атакують рф рано вранці, коли концентрація ворожої оборони може знижуватися. І використовують такий алгоритм атаки, щоб змусити ворожу протиповітряну оборону бути завантаженою.
Перед атакою українські спецслужби збирають розвіддані про радари, засоби радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони. Часто таку інформацію отримають від західних партнерів, зазначає видання.
росія не може забезпечити засобами захисту всю свою територію.
“Якщо вдасться подолати 60-кілометрові станції перешкод на кордоні, ви заходите в глибинку росії, і гра почалася”, — заявило джерело.
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Видання стверджує, що тільки близько 35-40% безпілотників долітають до зони розташування цілі.
Інформація про успіх удару надходить із супутників, пристроїв стеження, повідомлень у соціальних мережах і від місцевих агентів.
Безпілотники націлені на “склади пального, логістику, склади боєприпасів і маршрути доставки”, — заявив координатор безпілотників у військовій розвідці України із псевдонімом “Детектив”.
“Ми реагуємо на звернення наших бригад. Вони кажуть нам, що знають, де зберігається російська зброя, але не мають можливості її знищити, і благають нас про допомогу”, — сказав він.
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“Детектив” розповідає, що останнім часом його робота була зосереджена на аеродромах поблизу кордонів України.
Це “могло” включати нещодавній удар по стратегічному бомбардувальнику Ту-22м, що базується під російським новгородом, додав він.
Доповнення
Сьогодні у московській області було чутно вибух. Мер столиці росії сергій собянін заявляв про нібито роботу ППО.
Також міністерство оборони росії заявило, що брянську область було атаковано БПЛА, які нібито ліквідувала протиповітряна оборона.