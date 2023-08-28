Над російським брянськом нібито працювало ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Міністерство оборони росії заявило, що брянську область було атаковано БПЛА, які ліквідувала протиповітряна оборона. Про це пише УНН з посиланням на заяву відомства.
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"Сьогодні вночі припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації", - пише міноборони рф.
Зазначається, що нібито два безпілотні літальні апарати були знищені черговими засобами ППО над територією брянської області.
Доповнення
Московські аеропорти було закрито на вліт та виліт, оголосивши план "Килим".