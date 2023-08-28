Над российским брянском якобы работало ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Министерство обороны россии заявило, что брянская область была атакована БПЛА, которые ликвидировала противовоздушная оборона. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ведомства.
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"Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации", - пишет минобороны рф.
Отмечается, что якобы два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией брянской области.
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Московские аэропорты были закрыты на влет и вылет, объявив план "Ковер".