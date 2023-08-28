У москві знову оголошено "Килим": аеропрти закриті на вліт та виліт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Московські аеропорти закрили на вліт та виліт, оголосивши план "Килим". Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на авіаслужби, пише УНН.
Цитата
"Аеропорти Домодєдово та Внуково тимчасово не приймають та не відправляють рейси, повідомили авіаслужби", -йдеться у повідомленні.
Доповнення
У неділю у міноборони рф запевнили у буцімто знищенні уночі двох дронів над брянською та курською областями росії.