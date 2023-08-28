У москві знову оголошено "Килим": аеропрти закриті на вліт та виліт

Цитата

"Аеропорти Домодєдово та Внуково тимчасово не приймають та не відправляють рейси, повідомили авіаслужби", -йдеться у повідомленні.

Доповнення

У неділю у міноборони рф запевнили у буцімто знищенні уночі двох дронів над брянською та курською областями росії.