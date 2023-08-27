міноборони росії заявило про два "знищені" дрони над брянською та курською областями
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У міноборони рф запевнили у буцімто знищенні уночі двох дронів над брянською та курською областями росії, пише УНН.
Деталі
мо рф заявило, що інцидент стався 27 серпня в нічні та ранкові години. Ідеться про нібито БПЛА літакового типу.
"Черговими засобами ППО були виявлені та знищені у польоті два безпілотні літальні апарати над територією брянської та курської областей", - ідеться у повідомленні мо рф у телеграм-каналі.
Як заявив губернатор курської області старовойт, за попередньою інформацією, вночі у курську безпілотник нібито "врізався у багатоквартирний будинок". "На деяких поверхах вибиті шибки. Також від вибухової хвилі постраждали кілька шибок у корпусі інженерного факультету Курського ДАУ на вул. Карла Маркса. Займань не сталося, ніхто з мешканців не постраждав", - вказав старовойт у телеграм-каналі.
Нагадаємо
У курську вночі було чутно звуки вибухів.