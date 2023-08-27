минобороны россии заявило о двух "уничтоженных" дронах над брянской и курской областями

Детали

мо рф заявило, что инцидент произошел 27 августа в ночные и утренние часы. Речь идет о якобы БПЛА самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией брянской и курской областей", - говорится в сообщении мо рф в телеграм-канале.

Как заявил губернатор курской области старовойт, по предварительной информации, ночью в курске беспилотник якобы "врезался в многоквартирный дом". "На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на ул. Карла Маркса. Возгораний не произошло, никто из жильцов не пострадал", - указал Старовойт в телеграм-канале.

Напомним

В курске ночью были слышны звуки взрывов.