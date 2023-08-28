Украина разработала алгоритм ударов по рф - The Economist

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Украина, чтобы ударить по территориям рф, перед атакой тщательно готовится, планирует удары на основе разведывательных данных. Украина разработала алгоритм ударов по российским территориям, который работает, пишет изданием The Economist со ссылкой на разработчиков украинского ударного беспилотника "Морок", сообщает УНН

Детали

По данным издания, украинские спецслужбы атакуют рф рано утром, когда концентрация вражеской обороны может снижаться. И используют такой алгоритм атаки, чтобы заставить вражескую противовоздушную оборону быть загруженной.

Перед атакой украинские спецслужбы собирают разведданные о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Часто такую информацию получат от западных партнеров, отмечает издание.

россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию.

“Если удастся преодолеть 60-километровые станции помех на границе, вы заходите в глубинку россии, и игра началась”, — заявил источник.

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Издание утверждает, что только около 35-40% беспилотников долетают до зоны расположения цели.
Информация об успехе удара поступает с спутников, устройств слежения, сообщений в социальных сетях и от местных агентов.

Беспилотники нацелены на “склады горючего, логистику, склады боеприпасов и маршруты доставки”, — заявил координатор беспилотников в военной разведке Украины с псевдонимом “Детектив”.

“Мы реагируем на обращения наших бригад. Они говорят нам, что знают, где хранится российское оружие, но не имеют возможности его уничтожить, и умоляют нас о помощи”, — сказал он.

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“Детектив” рассказывает, что в последнее время его работа была сосредоточена на аэродромах вблизи границ Украины.

Это “могло” включать” включать недавний удар по стратегическому бомбардировщику Ту-22м, базирующемуся под российским Новгородом, добавил он.

Дополнение

Сегодня в московской области был слышен взрыв. Мэр столицы россии сергей собянин заявлял о якобы работе ПВО.

Также министерство обороны россии заявило, что брянская область была атакована БПЛА, которые якобы ликвидировала противовоздушная оборона.

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