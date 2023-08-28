Украина разработала алгоритм ударов по рф - The Economist

Детали

По данным издания, украинские спецслужбы атакуют рф рано утром, когда концентрация вражеской обороны может снижаться. И используют такой алгоритм атаки, чтобы заставить вражескую противовоздушную оборону быть загруженной.

Перед атакой украинские спецслужбы собирают разведданные о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Часто такую информацию получат от западных партнеров, отмечает издание.

россия не может обеспечить средствами защиты всю свою территорию.

“Если удастся преодолеть 60-километровые станции помех на границе, вы заходите в глубинку россии, и игра началась”, — заявил источник.

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Издание утверждает, что только около 35-40% беспилотников долетают до зоны расположения цели.

Информация об успехе удара поступает с спутников, устройств слежения, сообщений в социальных сетях и от местных агентов.

Беспилотники нацелены на “склады горючего, логистику, склады боеприпасов и маршруты доставки”, — заявил координатор беспилотников в военной разведке Украины с псевдонимом “Детектив”.

“Мы реагируем на обращения наших бригад. Они говорят нам, что знают, где хранится российское оружие, но не имеют возможности его уничтожить, и умоляют нас о помощи”, — сказал он.

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“Детектив” рассказывает, что в последнее время его работа была сосредоточена на аэродромах вблизи границ Украины.

Это “могло” включать” включать недавний удар по стратегическому бомбардировщику Ту-22м, базирующемуся под российским Новгородом, добавил он.

Дополнение

Сегодня в московской области был слышен взрыв. Мэр столицы россии сергей собянин заявлял о якобы работе ПВО.

Также министерство обороны россии заявило, что брянская область была атакована БПЛА, которые якобы ликвидировала противовоздушная оборона.