У московській області "бавовна": ППО нібито збило дрон

Цитата

"Сьогодні силами ППО в районі Люберець знищено безпілотник, який летів у напрямку москви. Попередньо постраждалих та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Міністерство оборони росії заявило, що брянську область було атаковано БПЛА, які ліквідувала протиповітряна оборона.

Нагадаємо

Московські аеропорти було закрито на вліт та виліт, оголосивши план "Килим".