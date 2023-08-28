У московській області "бавовна": ППО нібито збило дрон
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У московській області було чутно вибух. Мер столиці росії сергій собянін заявляє про нібито роботу ППО, пише УНН.
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"Сьогодні силами ППО в районі Люберець знищено безпілотник, який летів у напрямку москви. Попередньо постраждалих та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.
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Міністерство оборони росії заявило, що брянську область було атаковано БПЛА, які ліквідувала протиповітряна оборона.
Нагадаємо
Московські аеропорти було закрито на вліт та виліт, оголосивши план "Килим".