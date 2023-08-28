В московской области "хлопок": ПВО якобы сбило дрон

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"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, который летел в направлении Москвы. Предварительно пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Дополнение

Министерство обороны россии заявило, что брянская область была атакована БПЛА, которые ликвидировала противовоздушная оборона.

Напомним

Московские аэропорты были закрыты на влет и вылет, объявив план "Ковер".