Прем'єр Литви: "путін, найімовірніше, продовжить стратегію виснажливої війни в Україні"

Цитата

"Поки що здається, що стратегія путіна - виснажлива війна, тривале виснаження", - сказала прем'єр.

Вона зазначила, що за допомогою цієї стратегії рф намагатиметься негативно вплинути на темпи та масштаби надання допомоги Україні.

"Потім прийдуть політичні партії, які взагалі перестануть підтримувати Україну. Я бачу таке", - зауважила Шимоніте.

Доповнення

Президент Литви Гітанас Науседа під час свого виступу на третьому саміті Кримської платформи 23 серпня заявив, що російська агресія проти України почалася в лютому у 2014 році, і, судячи з усього, там і має завершитися. Він наголосив, що український народ заслуговує на те, щоб Крим був вільним і безпечним.