Прем'єр Литви: "путін, найімовірніше, продовжить стратегію виснажливої війни в Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте сказала, що президент росії володимир путін, як і раніше, виснажуватиме Україну, щоб від війни втомились держави, які допомагають Україні. Про це повідомляє литовське видання Delfi, пише УНН.
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"Поки що здається, що стратегія путіна - виснажлива війна, тривале виснаження", - сказала прем'єр.
Вона зазначила, що за допомогою цієї стратегії рф намагатиметься негативно вплинути на темпи та масштаби надання допомоги Україні.
"Потім прийдуть політичні партії, які взагалі перестануть підтримувати Україну. Я бачу таке", - зауважила Шимоніте.
Доповнення
Президент Литви Гітанас Науседа під час свого виступу на третьому саміті Кримської платформи 23 серпня заявив, що російська агресія проти України почалася в лютому у 2014 році, і, судячи з усього, там і має завершитися. Він наголосив, що український народ заслуговує на те, щоб Крим був вільним і безпечним.