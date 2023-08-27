Премьер Литвы: "путин, скорее всего, продолжит стратегию изнурительной войны в Украине"

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"Пока что кажется, что стратегия путина - изнурительная война, длительное истощение", - сказала премьер.

Она отметила, что с помощью этой стратегии рф будет пытаться негативно повлиять на темпы и масштабы оказания помощи Украине.

"Потом придут политические партии, которые вообще перестанут поддерживать Украину. Я вижу такое", - отметила Шимоните.

Дополнение

Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего выступления на третьем саммите Крымской платформы 23 августа заявил, что российская агрессия против Украины началась в феврале 2014 года, и, судя по всему, там и должна завершиться. Он подчеркнул, что украинский народ заслуживает того, чтобы Крым был свободным и безопасным.