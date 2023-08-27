Премьер Литвы: "путин, скорее всего, продолжит стратегию изнурительной войны в Украине"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что президент россии владимир путин, как и раньше, будет истощать Украину, чтобы от войны устали государства, которые помогают Украине. Об этом сообщает литовское издание Delfi, пишет УНН.
Цитата
"Пока что кажется, что стратегия путина - изнурительная война, длительное истощение", - сказала премьер.
Она отметила, что с помощью этой стратегии рф будет пытаться негативно повлиять на темпы и масштабы оказания помощи Украине.
"Потом придут политические партии, которые вообще перестанут поддерживать Украину. Я вижу такое", - отметила Шимоните.
Дополнение
Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего выступления на третьем саммите Крымской платформы 23 августа заявил, что российская агрессия против Украины началась в феврале 2014 года, и, судя по всему, там и должна завершиться. Он подчеркнул, что украинский народ заслуживает того, чтобы Крым был свободным и безопасным.