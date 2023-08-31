Бойцы ССО поразили командно-наблюдательный пункт россиян под Бахмутом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Воины Сил специальных операций Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов на Бахмутском направлении Донецкой области. Об этом сообщили в Командовании ССО ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что предварительно о расположении вражеского командно-наблюдательного пункта доложила разведка.
Операторы беспилотного комплекса зарядили беспилотник мощными снарядами и отправили по заданным координатам.
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«Бомбардировка вражеского командно-наблюдательного пункта прошла успешно. Два снаряда попали в цель. Сам БПЛА удачно вернулся обратно», — говорится в сообщении.
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