Окупанти завдали два удари керованими авіабомбами по Харківщині: зруйнували дитсадок
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Російські окупанти вчора вечері завдали 2 удари керованими авіабомбами по селу Чернещина у Харківській області. Зруйновано будівлю дитсадка поруч зі школою. Про це повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Цитата
«Вчора ввечері, близько 21:30, по селу Чернещина Ізюмського району ворог завдав 2 удари керованими авіабомбами. Зруйновано будівлю дитсадка поруч зі школою. Також зафіксовано влучання біля приватного будинку. Постраждалих немає», - написав Синєгубов.
Деталі
За його словами, минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
«У селі Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа. Через обстріли в районах сіл Глушківка та Сеньківка Куп'янського району сталася лісова пожежа у Сеньківському лісництві», - повідомив Синєгубов.
Окрім того, він зазначив, що близько 12:00 біля села Одноробівка Богодухівського району під час виконання польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ-82. Тракторист тілесних ушкоджень не отримав.
Доповнення
У Харківській області через ворожий обстріл сталась масштабна лісова пожежа у Куп’янському районі. Вигоріло 5 гектарів лісу.