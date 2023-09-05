Оккупанты нанесли два удара управляемыми авиабомбами по Харьковской области: разрушили детсад

Цитата

«Вчера вечером, около 21:30, по селу Чернещина Изюмского района враг нанес 2 удара управляемыми авиабомбами. Разрушено здание детсада рядом со школой. Также зафиксировано попадание возле частного дома. Пострадавших нет», - написал Синегубов.

Детали

По его словам, за прошедшие сутки под вражескими обстрелами находились населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

«В селе Шийковка Изюмского района вражеским обстрелом повреждено здание столовой, произошел пожар. Из-за обстрелов в районах сел Глушковка и Сеньковка Купянского района произошел лесной пожар в Сеньковском лесничестве», - сообщил Синегубов.

Кроме того, он отметил, что около 12:00 возле села Одноробовка Богодуховского района во время выполнения полевых работ на взрывоопасном предмете подорвался трактор МТЗ-82. Тракторист телесных повреждений не получил.

Дополнение

В Харьковской области из-за вражеского обстрела произошел масштабный лесной пожар в Купянском районе. Выгорело 5 гектаров леса.