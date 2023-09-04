На Харківщині ворожий обстріл спричинив масштабну лісову пожежу. Вигоріло 5 га лісу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Харківській області через ворожий обстріл сталась масштабна лісова пожежа у Куп’янському районі. Вигоріло 5 гектарів лісу. Про пожежу розповіли у ДСНС регіону, передає УНН.
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“У с. Глушківка Куп’янського району ворог через „влучний“ постріл підпалив хвойну підстилку у лісі. До місця події о 13:32 було направлено 3 відділення 44-ї та 14-ї ДПРЧ. На час їхнього прибуття пожежа розповсюдилась на площу 5 га. Перебуваючи під постійною загрозою нових обстрілів, рятувальники загасили вогонь о 16:45”, — розповіли про подію у ДСНС.
Деталі
За попередніми даними жертв та постраждалих через цю пожежу немає.
Для приборкання полум’я на місці події працювали 12 рятувальників, та було залучено 3 машини ДСНС.
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Раніше УНН писав, про те як ворожі обстріли в тандемі зі спекою за добу спричинила 16 пожеж на Донеччині та Херсонщині.