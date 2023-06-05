Враг ударил по гражданским Херсонщины: погибла женщина

Детали

Также оккупанты совершили обстрел Кизомыса запрещенными зажигательными боеприпасами. Возник пожар на уже засеянном поле. Часть посевов удалось спасти.

В Тягинской громаде враг попал в интернат. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним

Армия рф ударила управляемыми авиабомбами по жилому кварталу Берислава, что на Херсонщине. В результате два человека получили ранения.

Сегодня, 5 июня, утром российские оккупанты обстреляли Херсон. Вследствие вражеских ударов, травмы несовместимые с жизнью получил 55-летний охранник, который находился на рабочем месте.