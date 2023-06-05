Враг ударил по гражданским Херсонщины: погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Оккупанты обстреляли поселок Казацкое, Херсонская область, прицельным огнем по жилым домам. В результате чего погибла женщина, сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Продукин, пишет УНН.
Детали
Также оккупанты совершили обстрел Кизомыса запрещенными зажигательными боеприпасами. Возник пожар на уже засеянном поле. Часть посевов удалось спасти.
В Тягинской громаде враг попал в интернат. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним
Армия рф ударила управляемыми авиабомбами по жилому кварталу Берислава, что на Херсонщине. В результате два человека получили ранения.
Сегодня, 5 июня, утром российские оккупанты обстреляли Херсон. Вследствие вражеских ударов, травмы несовместимые с жизнью получил 55-летний охранник, который находился на рабочем месте.