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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Враг ударил по гражданским Херсонщины: погибла женщина

Киев • УНН

 • 206923 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Оккупанты обстреляли поселок Казацкое, Херсонская область, прицельным огнем по жилым домам. В результате чего погибла женщина, сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Продукин, пишет УНН.

Враг ударил по гражданским Херсонщины: погибла женщина

Детали 

Также оккупанты совершили обстрел Кизомыса запрещенными зажигательными боеприпасами. Возник пожар на уже засеянном поле. Часть посевов удалось спасти. 

В Тягинской громаде враг попал в интернат. Информация о пострадавших не поступала. 

Напомним 

Армия рф ударила управляемыми авиабомбами по жилому кварталу Берислава, что на Херсонщине. В результате два человека получили ранения. 

Сегодня, 5 июня, утром российские оккупанты обстреляли Херсон. Вследствие вражеских ударов, травмы несовместимые с жизнью получил 55-летний охранник, который находился на рабочем месте. 

Украинские Национальные Новости

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