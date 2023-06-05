Внаслідок вранішнього обстрілу Херсона загинув 55-річний чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Сьогодні, 5 червня, зранку російські окупанти обстріляли Херсон. Внаслідок ворожих ударів, травми несумісні з життям отримав 55-річний охоронець, котрий знаходився на робочому місці. Пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
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"Через ворожі удари травми несумісні з життям отримав 55-річний охоронець, котрий знаходився на робочому місці", - написав Прокудін.
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Очільник Херсонської ОВА зазначив, що обстріл Херсона відбувся близько 10 ранку, "армія рф знову обстріляла обласний центр – влучили в одне з підприємств".
Нагадаємо
російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область 28 разів, зокрема з "Градів", БПЛА та авіації. Двоє людей дістали поранення.