В результате утреннего обстрела Херсона погиб 55-летний мужчина

Цитата

"Из-за вражеских ударов травмы несовместимые с жизнью получил 55-летний охранник, который находился на рабочем месте", - написал Прокудин.

Детали

Глава Херсонской ОГА отметил, что обстрел Херсона состоялся около 10 утра, "армия рф снова обстреляла областной центр – попали в одно из предприятий".

Напомним

российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 28 раз, в том числе из "Градов", БПЛА и авиации. Два человека получили ранения.