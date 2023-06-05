В результате утреннего обстрела Херсона погиб 55-летний мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Сегодня, 5 июня, утром российские оккупанты обстреляли Херсон. В результате вражеских ударов, травмы несовместимые с жизнью получил 55-летний охранник, который находился на рабочем месте. Пишет УНН со ссылкой на страницу в Telegram главы Херсонской ОГА Александра Прокудина.
Цитата
"Из-за вражеских ударов травмы несовместимые с жизнью получил 55-летний охранник, который находился на рабочем месте", - написал Прокудин.
Детали
Глава Херсонской ОГА отметил, что обстрел Херсона состоялся около 10 утра, "армия рф снова обстреляла областной центр – попали в одно из предприятий".
Напомним
российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 28 раз, в том числе из "Градов", БПЛА и авиации. Два человека получили ранения.