Окупанти обстріляли Херсонщину 28 разів, поранено двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область 28 разів, зокрема з "Градів", БПЛА та авіації. Двоє людей дістали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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«За минулу добу противник здійснив 28 обстрілів, випустивши 176 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації», - написав Прокудін.
За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлі заводу та комунального підприємства Бериславського району.
«Через російську агресію 2 людини дістали поранення», - повідомив Прокудін.
Окрім того, він повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 50 осіб.
Доповнення
Російські окупанти завдали удару по Веселому на Херсонщині керованими авіабомбами. Зруйнували приміщення сільськогосподарського підприємства. Через обстріл 64-річна жінка отримала поранення.