Оккупанты обстреляли Херсонскую область 28 раз, ранены два человека

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«За прошедшие сутки противник совершил 28 обстрелов, выпустив 176 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации», - написал Прокудин.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здания завода и коммунального предприятия Бериславского района.

«Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения», - сообщил Прокудин.

Кроме того, он сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 50 человек.

Дополнение

Российские оккупанты нанесли удар по Веселому в Херсонской области управляемыми авиабомбами. Разрушили помещение сельскохозяйственного предприятия. Из-за обстрела 64-летняя женщина получила ранения.