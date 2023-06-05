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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Оккупанты обстреляли Херсонскую область 28 раз, ранены два человека

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 28 раз, в частности из "Градов", БПЛА и авиации. Два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Оккупанты обстреляли Херсонскую область 28 раз, ранены два человека

Цитата

«За прошедшие сутки противник совершил 28 обстрелов, выпустив 176 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации», - написал Прокудин.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здания завода и коммунального предприятия Бериславского района.

«Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения», - сообщил Прокудин.

Кроме того, он сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 50 человек.

Дополнение

Российские оккупанты нанесли удар по Веселому в Херсонской области управляемыми авиабомбами. Разрушили помещение сельскохозяйственного предприятия. Из-за обстрела 64-летняя женщина получила ранения.

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