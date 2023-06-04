Окупанти завдали удару по Херсонщині керованими авіабомбами, є поранена людина
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Російські окупанти завдали удару по Веселому на Херсонщині керованими авіабомбами. Зруйнували приміщення сільськогосподарського підприємства. Через обстріл 64-річна жінка отримала поранення. Про це повідомляє Херсонська ОДА, передає УНН.
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«російська авіація продовжує бити по Херсонщині. У Веселому керованими авіабомбами окупанти зруйнували приміщення сільськогосподарського підприємства. Через обстріл 64-річна жінка отримала легкі поранення, їй надають медичну допомогу», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що атакували росіяни й Берислав – поцілили у територію заводу.
Доповнення
За минулу добу противник здійснив – 56 обстрілів по Херсонщині, випустивши 287 снарядів.