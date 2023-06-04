Оккупанты нанесли удар по Херсонщине управляемыми авиабомбами, есть раненый человек

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«российская авиация продолжает бить по Херсонщине. В Веселом управляемыми авиабомбами оккупанты разрушили помещение сельскохозяйственного предприятия. Из-за обстрела 64-летняя женщина получила легкие ранения, ей оказывают медицинскую помощь», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что атаковали россияне и Берислав – попали в территорию завода.

Дополнение

За прошедшие сутки противник совершил – 56 обстрелов по Херсонщине, выпустив 287 снарядов.