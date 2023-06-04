Ворог здійснив 56 обстрілів Херсонщини: постраждалих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. За минулу добу противник здійснив – 56 обстрілів, випустивши 287 снарядів, повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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Російські війська застосували під час обстрілу БПЛА, міноменти та артилерію.
За минулу добу місто Херсон ворог обстріляв 7 разів, випустивши 39 снарядів. Окупанти цілили у житлові квартали населених пунктів області.
Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
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Також голова Херсонської ОВА повідомляє, що з деокупованої території області евакуйовано 122 особи.