Враг совершил 56 обстрелов Херсонщины: пострадавших нет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. За минувшие сутки противник совершил – 56 обстрелов, выпустив 287 снарядов, сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
Российские войска применили во время обстрела БПЛА, минометы и артиллерию.
За минувшие сутки город Херсон враг обстрелял 7 раз, выпустив 39 снарядов. Оккупанты целились в жилые кварталы населенных пунктов области.
Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Дополнение
Также глава Херсонской ОГА сообщает, что с деоккупированной территории области эвакуированы 122 человека.