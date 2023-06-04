Враг совершил 56 обстрелов Херсонщины: пострадавших нет

Детали

Российские войска применили во время обстрела БПЛА, минометы и артиллерию.

За минувшие сутки город Херсон враг обстрелял 7 раз, выпустив 39 снарядов. Оккупанты целились в жилые кварталы населенных пунктов области.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

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Также глава Херсонской ОГА сообщает, что с деоккупированной территории области эвакуированы 122 человека.