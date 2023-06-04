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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Враг совершил 56 обстрелов Херсонщины: пострадавших нет

Киев • УНН

 • 300565 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. За минувшие сутки противник совершил – 56 обстрелов, выпустив 287 снарядов, сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Враг совершил 56 обстрелов Херсонщины: пострадавших нет

Детали 

Российские войска применили во время обстрела БПЛА, минометы и артиллерию.

За минувшие сутки город Херсон враг обстрелял 7 раз, выпустив 39 снарядов. Оккупанты целились в жилые кварталы населенных пунктов области.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Дополнение 

Также глава Херсонской ОГА сообщает, что с деоккупированной территории области эвакуированы 122 человека.

Украинские Национальные Новости

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