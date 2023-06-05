Ворог вдарив по цивільним Херсонщини: загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Окупанти обстріляли селище Козацьке, Херсонська область, прицільним вогнем по житловим будинкам. Унаслідок чого загинула жінка, повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Продукін, пише УНН.
Деталі
Також окупанти здійснили обстріл Кізомиса забороненими запалювальними боєприпасами. Виникла пожежа на вже засіяному полі. Частину посівів вдалося врятувати.
У Тягинській громаді ворог поцілив в інтернат. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Нагадаємо
Армія рф вдарила керованими авіабомбами по житловому кварталу Берислава, що на Херсонщині. В результаті двоє людей отримали поранення.
Сьогодні, 5 червня, зранку російські окупанти обстріляли Херсон. Внаслідок ворожих ударів, травми несумісні з життям отримав 55-річний охоронець, котрий знаходився на робочому місці.