Херсонщина: окупанти атакували керованими авіабомбами житлові квартали Берислава, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Армія рф вдарила керованими авіабомбами по житловому кварталу Берислава, що на Херсонщині. В результаті двоє людей отримали поранення, повідомляє Херсонська ОДА у Telegram, пише УНН.
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“Ворог вдарив керованими авіабомбами по житловому кварталу міста. Через обстріл пошкоджено приміщення приватного підприємства та близько двадцяти житлових будинків”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
В результаті обстрілу поранення дістали двоє людей – 73-річна жінка та 48-річний чоловік. До лікарні постраждалих доставили військові, нині їм надають необхідну меддопомогу, зазначили в ОДА.
Додамо
5 червня зранку армія рф в черговий раз обсріляла місто Херсон. Внаслідок ворожих ударів травми несумісні з життям отримав 55-річний охоронець, котрий знаходився на робочому місці.