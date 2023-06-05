Херсонщина: оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами жилые кварталы Берислава, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Армия рф ударила управляемыми авиабомбами по жилому кварталу Берислава, что на Херсонщине. В результате два человека получили ранения, сообщает Херсонская ОГА в Telegram, пишет УНН.
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“Враг ударил управляемыми авиабомбами по жилому кварталу города. Из-за обстрела повреждено помещение частного предприятия и около двадцати жилых домов”, - говорится в сообщении.
Детали
В результате обстрела ранения получили два человека – 73-летняя женщина и 48-летний мужчина. В больницу пострадавших доставили военные, сейчас им оказывают необходимую медпомощь, отметили в ОГА.
Добавим
5 июня утром армия рф в очередной раз обстреляла город Херсон. Вследствие вражеских ударов травмы несовместимые с жизнью получил 55-летний охранник, который находился на рабочем месте.