Херсонщина: оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами жилые кварталы Берислава, есть раненые

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“Враг ударил управляемыми авиабомбами по жилому кварталу города. Из-за обстрела повреждено помещение частного предприятия и около двадцати жилых домов”, - говорится в сообщении.

Детали

В результате обстрела ранения получили два человека – 73-летняя женщина и 48-летний мужчина. В больницу пострадавших доставили военные, сейчас им оказывают необходимую медпомощь, отметили в ОГА.

Добавим

5 июня утром армия рф в очередной раз обстреляла город Херсон. Вследствие вражеских ударов травмы несовместимые с жизнью получил 55-летний охранник, который находился на рабочем месте.