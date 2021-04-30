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ВОЗ предупреждает ЕС, отмена карантина может привести к возгоранию новых штаммов коронавируса

ВОЗ предупреждает ЕС, отмена карантина может привести к возгоранию новых штаммов коронавируса

Киев  •  УНН

 • 15554 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Всемирная организация здравоохранения предупредила европейские правительства, ослабление карантина слишком рано может привести к увеличению количества инфицированных, что может спровоцировать появление новых штаммов инфекций, как это наблюдается в Индии. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Ганс Клюге, глава европейского региона ВОЗ, заявил, что ослабление карантина, когда существуют более заразны варианты инфекции и когда вакцинация проходит довольно медленно, могут привести к масштабной волне в любой стране, как это происходит в Индии.

Клюге выступил после того, как на этой неделе многочисленные европейские лидеры объявили о планах начать постепенную отмену ограничений локдауна накануне лета, несмотря на новые ежедневные показатели заражения.

Цитата

“Там, где уровень вакцинации в группах высокого риска высокий, количество госпитализаций уменьшается, а смертность падает. Вакцины спасают жизни ”, - сказал Клюге и добавил, что именно сочетание вакцин и строгие меры охраны здоровья могут вернуть страны к нормальной жизни.

Напомним

МЗ Индии объявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране. Этот коронавируса был обнаружен на территории Великобритании , после чего страна ужесточила правила въезда из Индии. Позже такой штамм появился Чехии и Швейцарии. В Румынии, Израиле и Франции также зафиксировали случаи заражения “индийским” вариантом коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что основной причиной новой вспышки коронавируса в Индии стало распространение более сильных и заразных штаммов коронавируса, а также “идеальный шторм” массовых собраний, и низкий уровень вакцинации.

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