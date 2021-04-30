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ВООЗ попереджає ЄС, що скасування карантину може призвести до спалаху нових штамів коронавірусу

Київ • УНН

 • 15561 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я попередила європейські уряди, що послаблення карантинних обмежень занадто рано може призвести до збільшення кількості інфікованих, що може спровокувати появу нових штамів інфекцій, як це спостерігається в Індії. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Ганс Клюге, глава європейського регіону ВООЗ, заявив, що послаблення карантинних обмежень, коли існують більш заразні варіанти інфекції і вакцинація проходить доволі повільно, можуть призвести до масштабної хвилі у будь-якій країні, як це відбувається у Індії.

Клюге виступив після того, як на цьому тижні численні європейські лідери оголосили про плани розпочати поступове скасування обмежень блокування напередодні літа, незважаючи на нові щоденні показники зараження.

Цитата

“Там, де рівень вакцинації у групах високого ризику найвищий, кількість госпіталізацій зменшується, а смертність падає. Вакцини рятують життя ”, - сказав Клюге і додав, що саме поєднання вакцин та суворі заходи охорони здоров’я можуть повернути країни до нормального життя.

Нагадаємо

МОЗ Індії оголосив про виявлення нового штаму коронавірусу з подвійною мутацією в країні. Цей коронавірусу був виявлений на території Великої Британії, після чого країна посилила правила в’їзду з Індії. Пізніше такий штам з’явився і в Чехії та Швейцарії. У Румунії, Ізраїлі та Франції також зафіксували випадки зараження “індійським” варіантом коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що основною причиною нового спалаху коронавірусу в Індії стало поширення більш сильних і заразних штамів коронавірусу, а також “ідеальний шторм” масових зібрань, і низький рівень вакцинації.

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