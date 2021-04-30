ВООЗ попереджає ЄС, що скасування карантину може призвести до спалаху нових штамів коронавірусу

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Ганс Клюге, глава європейського регіону ВООЗ, заявив, що послаблення карантинних обмежень, коли існують більш заразні варіанти інфекції і вакцинація проходить доволі повільно, можуть призвести до масштабної хвилі у будь-якій країні, як це відбувається у Індії.

Клюге виступив після того, як на цьому тижні численні європейські лідери оголосили про плани розпочати поступове скасування обмежень блокування напередодні літа, незважаючи на нові щоденні показники зараження.

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“Там, де рівень вакцинації у групах високого ризику найвищий, кількість госпіталізацій зменшується, а смертність падає. Вакцини рятують життя ”, - сказав Клюге і додав, що саме поєднання вакцин та суворі заходи охорони здоров’я можуть повернути країни до нормального життя.

Нагадаємо

МОЗ Індії оголосив про виявлення нового штаму коронавірусу з подвійною мутацією в країні. Цей коронавірусу був виявлений на території Великої Британії, після чого країна посилила правила в’їзду з Індії. Пізніше такий штам з’явився і в Чехії та Швейцарії. У Румунії, Ізраїлі та Франції також зафіксували випадки зараження “індійським” варіантом коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що основною причиною нового спалаху коронавірусу в Індії стало поширення більш сильних і заразних штамів коронавірусу, а також “ідеальний шторм” масових зібрань, і низький рівень вакцинації.