В Індії зафіксували новий штам коронавірусу з подвійною мутацією

Деталі

“Хоча різні варіанти коронавірусу і штам з подвійною мутацією виявлені в Індії, вони були виявлені в недостатній кількості для пояснення або встановлення прямого зв’язку зі збільшенням випадків інфікування в деяких штатах (Індії)”, — наводить агентство заяву міністерства.

Раніше Індійський рада з медичних досліджень повідомляла про виявлення в країні випадків зараження південноафриканським і бразильським варіантами коронавірусу, які вважаються більш небезпечними.

Довідка

Кількість інфікованих коронавірусом в Індії досягла 11 734 058. Країна займає третє місце в світі (після США і Бразилії) за кількістю інфікованих коронавірусом, четверте місце за кількістю смертей (після США, Бразилії та Мексики).

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Індії 11 686 796 випадків захворювання, 160 166 осіб загинули.