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Індійська мутація коронавірусу може завадити пом'якшенню карантину у Великій Британії

Індійська мутація коронавірусу може завадити пом'якшенню карантину у Великій Британії

Київ • УНН

 • 18389 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Мутація індійського коронавірусу може "зірвати" рух Великої Британії до пом'якшенню карантинних обмежень. Про це пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Згідно з останніми даними, число випадків зараження COVID-19 в Великій Британії впало до найнижчого рівня з осені.

Один із британських експертів імунології сказав, що країна повинна бути напоготові проти третьої хвилі коронавірусу після того, як було виявлено 77 випадків варіанту мутації B.1.617, який був вперше виявлений в Індії.

Денні Альтман з Імперського коледжу вважає, що в разі виявлення індійського штаму в прибуваючих мандрівників, їх повинні помістити на карантин в готелях.

Однак, офіційні особи розглядають такий варіант, як той, що знаходиться в стадії розгляду.

Контекст

Даунінг-стріт наполягає на тому, щоб поїздка Бориса Джонсона в Індію в кінці цього місяця все таки відбулася. Це буде його перший великий міжнародний візит після укладення торговельної угоди по Brexit з Брюсселем.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус сказав, що рівень коронавірусу у всьому світі "викликає занепокоєння", оскільки в п'ятницю в Індії було зареєстровано понад 217 000 випадків захворювання.

Доповнення

Про виявлення індійського штаму стало відомо в кінці березня.

Reuters з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Індії повідомляв, що новий штам має подвійну мутацію. Поки у влади недостатньо інформації для того, щоб встановити прямий зв'язок між появою мутацій і швидким зростанням випадків захворювання в деяких індійських штатах.

У грудні 2020 року у Великій Британії заявили про виявлення нового штаму коронавірусу SARS-CoV-2. Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон тоді повідомив, що мутація поширюється на 70% швидше свого попередника. Багато держав обмежили транспортне сполучення зі Сполученим Королівством, а в самій країні посилили протикоронавірусні заходи.

Про виявлення нової мутації коронавірусу SARS-CoV-2 в Південно-Африканській Республіці стало відомо також в грудні. Як заявили експерти, південноафриканський штам COVID-19 небезпечніше британського, тому як набуває мутації для повторного зараження людей.

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